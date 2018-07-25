Koruması Adnan Oktar operasyonunda tutuklanan savcı emekliliğini istedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması polis memuru Özdemir Uygun, Adnan Oktar Operasyonu kapsamında dün tutuklandı. Savcı Salihoğlu bugün emekliliğini istedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması polis memuru Özdemir Uygun, Adnan Oktar Operasyonu kapsamında dün tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından Başsavcı Salihoğlu bugün bir açıklama yaparak emekliye ayrılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurduğunu bildirdi.

Salihoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı'na yolladığı dilekçe ile emekliliğini istediğini belirtti. Açıklamasında, 1979 yılında mesleğe başladığını, Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş'ta görev yaptıktan sonra 1991 yılında İstanbul'a geldiğini belirten Salihoğlu, "Bugün ailemin onayı ile görevi bırakmak ve emekli olmak ihtiyacını hissettim" dedi.

Salihoğlu açıklamasında "Birdenbire emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim" ifadelerini kullandı.