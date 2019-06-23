Koru: Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak

Abdullah Gül'e yakın isimlerden olan yazar Fehmi Koru, İstanbul seçimlerinin ardından 'Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak' dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerden olan yazar Fehmi Koru, T24 canlı yayınında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

Gül'e yakın isimlerle seçim sonuçlarını takip ettiğini dile getiren Koru, "Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak" dedi.

'MHP KOPABİLİR'

Koru, MHP'nin önümüzdeki dönem ittifaktan kopabileceğini savundu. Koru, "AK Parti'de kendisine karşı bir yenilgi değil de MHP'nin getirdiği eksi olarak da görebilir. 2002 sonrasından bahsedersek 1994'ü de düşünmek lazım.Tayyip Erdoğan o dönemde yetkilerini meclise karşı da kullandıi başarılı oldu. Belediye başkanlarının yetkilerini de arttırdılar. İmamoğlu da belediye başkanlarına yönelik artı yetkileri kullanacaklardır. Sabah oy kullanmaya gittiğimde her zamankinden daha kalabalık bir seçmen grubunun sandık başına gittiğini gördüm. Birisi bana dedi ki "Binali Bey burada önde gözüküyor" dedi. Demek ki ona verilecek oylar içinde AK Parti'ye oy vermiş kitlenin de oyları var. AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenler kim? Benim görebildiğim kadarıyla AK Parti'nin çıkarması gereken ilk ders, oylarını arttıranlara ilişkin..." ifadesini kullandı.

Koru, AKP'de öngörüsüzlük olduğunu belirterek, "AK Parti bu öngörüsüzlük olduğuna göre yanlışlarına devam edecekler. Yavaş yavaş insanların ayrılmaya başladığı çıkarımına varmak mümkün. AK Parti gibi bir alternatif olmadığı için, İmamoğlu'nu yakın bir figür olarak gördükleri için oy verdiler." dedi.

'GÜL'ÜN İÇİNDE OLDUĞU OLUŞUM'

Gül'e yakın isimlerle seçim sonuçlarının takip ettiğini söyleyen Koru, "Beklentiler istikametinde hareket edecekler. Netice itibari ile bu insanlar seçimden şu çıkarsa bunu yaparız gibi değerlendirme yapmıyorlar. Belli bir ilkeler etrafında buluşmaya çaba gösteriyorlar. Sadece geçmişte AK Parti içinde siyaset yapmış insanlar değil, sadece belli kesimin olacağı değil geniş çerçevesi var. Belirli bir takvim yok. Bundan sonraki dönem daha çok adlarını duyulacak gibi gözüküyor. Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak." diye konuştu.