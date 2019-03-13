Korkut Boratav: Yeni Ekonomi Programı denilen belgeyi ciddiye almak söz konusu değil

Prof. Dr. Korkut Boratav, 'Yeni Ekonomi Programı (YEP) denilen belgeyi ciddiye almak söz konusu değil. O belge baştan zaten büyüme tahminiyle çöktü' diyerek, 'Her an olumsuz sürprizlerle karşılaşabiliriz' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Korkut Boratav, ekonomiye dair gelişmeleri yorumladı. Boratav, "Görüyorsunuz, iki günde dövizde yukarı hareket ve cari fazlanın dört ay sonra son bulması finansal istikrarın da güvenceli olmadığını gösteriyor. Her an olumsuz sürprizlerle karşılaşabiliriz" dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Prof. Dr. Korkut Boratav, üretken sektörler küçülürken hizmetler sektörü ile ekonominin ayakta tutulamayacağını söyledi.

Türkiye'nin 2019 bilançosunun ‘eksi' olacağına ilişkin, OECD gibi bazı kurumların tahminlerinin olduğunu hatırlatan Boratav, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) denilen belgeyi ciddiye almak söz konusu değil. O belge baştan zaten büyüme tahminiyle çöktü. Onun dışında bazı derecelendirme kuruluşları da eksi büyüme tahmin ediyor" dedi.

'ÜRETKEN SEKTÖR GERİLERKEN HİZMETLER AYAKTA TUTAMAZ'

2019'a ilişkin "Şu kesin diyemem ancak daha güçlü olasılık yılın ilk yarısının eksi olacağı ortada" vurgusu yapan Boratav, şöyle devam etti:

"Zaten iki ayı geride bırakıp üçüncünün ortasına geldik. Bütün nesnel üretim göstergeleri son çeyrekteki düşmenin aynı hızla, hatta hızlanarak devam ettiğini gösteriyor. Sonraki rakamlara bugün öngörmek zor. Ancak uzun vadeli büyümeyle ilgili nesnel göstergeler kesinlikle olumsuz. Çünkü sermaye birikimindeki düşme yarının büyüme potansiyelini belirler, oradaki güçlü erime ileride parlak büyüme bilançosu göstermiyor.

Diğer taraftan finans piyasalarında göreli istikrar tek sakin gösterge. Ancak görüyorsunuz, iki günde dövizde yukarı hareket ve cari fazlanın dört ay sonra son bulması finansal istikrarın da güvenceli olmadığını gösteriyor. Her an olumsuz sürprizlerle karşılaşabiliriz."

2018'de temel üretken sektörler küçülürken hizmetlerin buna direnmesini yorumlayan Boratav, bunun geçici olduğunu düşünüyor. Boratav'a göre hizmetlerin üretimden bağımsız büyümesinin sınırları var. Üretken sektörler gerilerken hizmetlerin ekonomiyi ayakta tutması mümkün değil.