Körfez ülkelerini gezen Albayrak, Kuveyt'te destek bulamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hazine ve Maliye Bakanımız şu anda bazı ülkeleri dolaşıyor' dediği Bakan Berat Albayrak'ın Kuveyt'teki temasları sırasında istediği 1,8 milyar dolarlık destek için olumlu yanıt alamadığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugünkü konuşmasında "Hazine ve Maliye Bakanımız şu anda bazı ülkeleri dolaşıyor" diyerek AKP'nin piyasalardaki olası bir çöküşü önlemek için sermaye ve kredi bulmak için temaslarda bulunduğunu doğruladı.

Ancak Bakan Albayrak'ın Kuveyt'teki temaslarından olumlu yanıt alamadığı belirtiliyor.

Ahval'in Kuveyt kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuveyt’te temaslarda bulunarak ülkeye sıcak para getirmek için girişimde bulundu ancak Kuveytli yetkililerden destek için garanti alamadı.

HAVALİMANINDA GÖRÜŞTÜ

Albayrak, Kuveyt Ekonomi Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile havalimanında bir araya geldi. 40 dakika süren görüşmede Albayrak, 1,8 milyar dolarlık destek istedi ancak Kuveytli yetkililerden olumlu yanıt alamadı.

Kuveyt medyası ise, Kuveyt Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nı desteklemek için 1,8 milyar dolarlık kaynak zerk edildiği iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptığını duyurdu.

Bloomberg’de yer alan bir haberde de, Kuveyt’in Al Jarida gazetesinin Berat Albayrak’ın Kuveyt'i ziyaret ettiğini ve diğer Körfez ülkelerine de ziyarette bulunduğunu yazdığı bilgisi yer aldı.