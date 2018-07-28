Koray Aydın'ın Bahçeli gafı tepkilere neden oldu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Meral Akşener'i ikna toplantısı çıkışında yanlışlıkla 'Liderimiz Devlet Bahçeli' deyince partililer yuhalayarak tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i adaylık için ikna toplantısı çıkışında bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “İyi Parti ve onun sayın lideri Meral Akşener, Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı, sorumluluğu üstüne aldı. Hiç kimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Bizlerin göğsünü kabartan başımızı dik tutan sayın liderimiz Meral Akşener’e Türk demokrasisi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda “Pazartesi günü saat 15’te sayın liderimiz Devlet Bahçeli” diyerek gaf yapan Koray Aydın, sözlerini “Genel Başkanımız sayın Akşener, Allah nasip ederse saat 15’te genel merkezde görevinin başında olacak” şeklinde düzeltti. Akşener'in evi önünde toplanan İyi Partililerden, Aydın'ın gafının ardından yuhalama sesleri yükseldi.

Aydın daha sonra Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Liderimiz tartışmasız @meral_aksener'dir. Ettiğim sürçi lisan üzerinden polemik yapanlarla kaybedecek zamanımız yok. @iyiparti ailesi her şeyin farkında. #SonunaKadarAkşener" ifadelerini kullandı.