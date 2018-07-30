Koray Aydın'dan 'Bahçeli gafı' açıklaması

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumartesi günü Meral Akşener’in evinin önünde yaptığı, 'liderimiz Devlet Bahçeli' gafına ilişkin konuştu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Aydın, "Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil. Onun işi gücü yok. Çok ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın. Pek ciddiye almış bir haliniz var. Onun görevi mikserlik. Ona böyle bir görev yüklenmiş. Ciddiye almayın" dedi.

Yalçın, "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir" demişti.