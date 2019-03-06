Köprüden geçmeyen araçların parası vatandaştan çıkıyor: Tam 4 milyar lira!

AKP'nin araç geçiş garantisi verdiği Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde yeterli araç geçişi olmayınca devlet şirketlere tam 4 milyar lira ödedi.

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprülerinin parası halkın cebinden çıkmaya devam ediyor.

İki köprüden geçen araç sayısı 2018 yılında artış göstermesine rağmen AKP'nin verdiği garanti sayıya ulaşılamadı. Son iki yılda müteahhit firmalara iki köprüden dolayı aktarılan tutar 4 milyara yaklaştı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy’un soru önergesine verdiği yanıtta, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinden 2018 yılında geçen araç sayısını açıkladı. Buna göre, geçen yıl Osmangazi Köprüsü’nden 9 milyon 98 bin 962, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 13 milyon 796 bin 911 araç geçti. Bakan Turhan, 2018 yılı için garanti çerçevesinde Nisan ayında ödenecek tutarı “hesaplama çalışmaları devam etmektedir” diyerek açıklamadı.

BÜTÇEDEN ŞİRKET CEBİNE

Yap-işlet-devret modeli projelerde şirketlere günlük ya da yıllık olmak üzere araç geçişi taahhütleri verildi. İki yıldan bu yana taahhüt edilen rakamlara ulaşılamaması nedeniyle devlet aradaki farkı şirketlere ödüyor. Her yıl 2 Ocak tarihli döviz kuru üzerinden hesaplanan geçiş ücretleri nedeniyle oluşan fark TL olarak şirketlere aktarılıyor.

Bakan Turhan, bütçe görüşmeleri sırasında üçüncü köprü için devletin işletici firmaya KDV hariç 2 milyar 473 milyon 465 bin 448 lira ‘gelir garantisi’ verdiğini ve aradaki farktan dolayı 2017 yılında firmaya 1 milyar 659 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 10 yıl işletmeci olan ICA firmasına geçiş ücreti olarak günlük 135 bin araç geçişi garantisi verildiği açıklanmıştı. 2 Ocak tarihli kur üzerinden yapılan hesaplamayla geçen yıl köprüden geçecek araçlardan 4 dolar+yüzde 8 KDV karşılığı geçiş ücreti alınması öngörüldü. Yıllık 49 milyon 275 araç garantisi verilmesi karşın bu yıl 13 milyon 796 bin 911 araç geçmesi nedeniyle geçmeyen 35 milyon 479 bin araç için şirkete 463 milyon lira ödenecek.

GEÇEN İÇİN DE GEÇMEYEN İÇİN DE ÖDEME

Osmangazi Köprüsü için ise 14 milyon 600 bin araç garantisi verildi. Ancak 2018’de bu rakama da ulaşılamadı. Geçen araç sayısı 9 milyon 98 binde kalınca 35 dolar+yüzde 8 KDV üzerinden yapılan hesaplamayla 141 TL olarak belirlenen geçiş ücreti esas alınınca 1 milyar 412 milyon liralık bir fark ödemesi çıktı. Osmangazi Köprüsü’nün işletici firması ile yapılan sözleşmedeki geçiş ücretinden daha düşük ücret alınması nedeniyle geçen araçlar için de firmaya ek ödeme yapılmak zorunda kalındı. 2017 yılında da işletici şirkete 1 milyar 389 milyon lira aktarıldı.