Köprüde linç edilen askeri okul öğrencisinin soruşturmasında karar verildi

15 Temmuz darbe girişiminin ertesi sabahı Boğaziçi Köprüsü’nde linç edilerek öldürülen askeri okul öğrencisi Murat Tekin’in katilleriyle ilgili 3 yıl önce yapılan suç duyurusu, takipsizlikle sonuçlandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ertesi sabahı Boğaziçi Köprüsü’nde linç edilerek öldürülen askeri okul öğrencisi Murat Tekin’in katilleriyle ilgili 3 yıl önce yapılan suç duyurusu, geçen yıl çıkarılan KHK de gerekçe gösterilerek takipsizlikle sonuçlandı.

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre, Tekin ailesinin avukatı Kübra Aydın, darbe girişimini bastıran sivillere cezasızlık öngören KHK’nin bu dosyayla ilgisi olmadığını belirterek “Ortada, olaylar bittikten sonra polislere teslim olan askeri okul öğrencilerinin hunharca katledilmesi var. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağız” dedi.