Köprüde hareketli dakikalar: Polis ateş ederek durdurdu

İstanbul'daki olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Köprüsü Edirne istikameti köprü girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri şüpheli görülen bir aracı durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş etti.

Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü polis tarafından yakalandı. Destek ekiplerinin de gelmesinin ardından sürücü gözaltına alındı. Yaşanan hareketlilik nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Gözaltına alınan sürücü, Çengelköy Polis Merkezine götürülürken, araç çekici tarafında kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu öne sürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.