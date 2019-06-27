Köprüde çalışma başladı, trafik kitlendi: 17 Ağustos'a kadar...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla bazı şeritler trafiğe kapatılınca trafikte yoğunluk başladı. Köprüdeki onarım çalışmaları 17 Ağustos'a kadar sürecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ana halat semer bölgesi geçiş takviyesi ve FSM Köprüsü su drenaj yapımı işini sürdürüyor.

Bu çerçevede, köprülerdeki bakım ve onarım çalışması, gece yarısından sonra başlarken, FSM Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Şeritlerin kapatılması dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandı.

FSM Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.

KGM'den daha önce yapılan açıklamaya göre, 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.