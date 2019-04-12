Köprü ve otoyollardan geçmeyen araçlar için 3,65 milyar ödeme yapılacak

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyolları için ödenecek 'garanti' bedeline ilişkin net tutar belli oldu. Bu projelere, gelecek hafta 3 milyar 650 milyon TL ödeme yapılacak.

AKP'nin “mega proje” olarak sunduğu Yavuz Sultan, Osmangazi köprüleri ile İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyol projeleri için şirketlere verilen garanti geçiş sayısına ulaşılamadı. Devlet bu köprü ve otoyollardan geçmeyen araçların bedelini şirketlere ödeyecek. Habertürk'ten Olcay Aydilek’in haberine göre Ankara, söz konusu projelere 2018 yılı için “garanti” kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin hesaplamalarını tamamladı. 2 Ocak 2018 kuru esas alındı. Buna göre, gelecek hafta ya da en geç sonraki hafta köprü ve otoyol projelerine, toplam 3 milyar 650 milyon TL ödeme yapılacak.