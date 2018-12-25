Köprü ve otoyol cezalarına af getiren kanun maddesi kabul edildi

AKP'nin 'mini torba yasa' teklifinin köprü ve otoyol cezalarına af getiren maddesi TBMM'de kabul edildi.

AKP tarafından sunulan ‘mini torba yasa’ teklifinin köprü ve otoyol cezalarına af getiren maddesi TBMM’de kabul edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezaların 2019'da artırılmaması ve cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmamasını düzenleyen maddesi müzakerelerin ardından kabul edildi.

Teklifin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçmesi yasak olan araçlarla ilgili maddesi de ayrıca oylanarak kabul edildi.

Buna göre, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016’dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019’a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019’a kadar ret ve iade edilecek.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

