Köprü geçiş cezalarına af teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım dün yaptığı açıklamada, cezalı köprü geçişlerine ilişkin düzeltici bir işlem yapacaklarını belirterek şunları söylemişti:

"6001 sayılı Karayolları Kanunu’na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek."

