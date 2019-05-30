Köprü geçiş cezalarına af Meclis’ten geçti

AKP’nin İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimler öncesi Meclis’e sunduğu ve köprü geçiş cezalarına affın da içinde yer aldığı torba yasa Meclis’ten geçti. Yasayla Maden Kanunu'nunda da değişiklik yapıldı.

AKP’nin 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi Meclis’e sunduğu köprüden geçiş cezalarına af getiren düzenlemenin de içinde yer aldığı torba yasa TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Torba yasa ile Boğaziçi Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Hurda araçlarda uygulanan ÖTV indirimi de 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılacak.

Torba yasanın getirdiği dikkat çeken düzenlemelerden biri de Maden Kanunu’nda yapılan değişiklik.

RÖDOVANSÇILARA DESTEK

Maden Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapan torba yasayla kamu kurum ve kuruluşlarının yeraltındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilecek. MTA Genel Müdürlüğü, sorumluluğundaki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar düzenleyebilecek.

28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA’ya buluculuk hakkı verilecek.

Tütün üreticilerine yönelik yasağa aykırı hareket edenlere verilecek cezanın yürürlük süresi de torba yasadaki düzenlemeyle 1 Temmuz 2020 tarihine erteleniyor.

Yasadaki düzenlemelerden biri de sendikaların yetki tespit başvuru süresine ilişkin. Düzenlemeyle Temmuz 2009 istatistiğine göre, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012 tarihine kadar kurulan işçi sendikalarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yapacakları yetki tespit başvurusunun süresi bir yıla indiriliyor.

Torba yasayla getirilen düzenlemeler arasında İstanbul’da Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi kurulması ve TRT çalışanlarına yönelik Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun oluşturulması da yer alıyor.