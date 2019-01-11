Köprü cezalarının iadesi başladı

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade süreci başladı.

Köprü geçişlerine ilişkin araç sürücülerine kesilen binlerce liralık cezaların geri ödemesi başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde UKOME kararına aykırı geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza yazılan araç sahiplerinin temsilcileriyle bir araya gelmiş, görüşme sonrası cezaların silinmesi kararı alınmıştı.