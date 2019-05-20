Köprü cezalarının affı ve hurda araç indirimi komisyonda

AKP'nin 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimleri öncesinde TBMM'ye sunduğu torba yasada yer alan Boğaz köprüsünden hatalı geçişlerdeki cezaların affı ve hurda araçta ÖTV indiriminin artırılması ile İstanbul Galata Üniversitesi'nin kurulması gibi düzenlemeler bu hafta Meclis komisyonunda görüşülecek.

AKP'nin 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde Meclis'e sunduğu köprü cezalarının affını ve hurda araçta ÖTV indiriminin artırılmasını öngören torba yasa bu hafta komisyonda görüşülecek.

Boğaziçi Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affı, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bu hafta Meclis komisyonunda ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu'nda ise bu hafta "Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin, kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi"nin 2. bölümü üzerindeki görüşmelere devam edilecek.

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle Bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler iki ay içinde tahsis edilecek.

