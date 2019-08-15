Konya Cihanbeyli Göleti'nde balıklar telef oldu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki tarımsal sulamaya destek amacıyla oluşturulan göletteki sular çekilince balıklar telef oldu.

Konya Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeşilöz mahallesinde geçtiğimiz yıllarda kilometrelerce alt yapı işlemlerinin uygulandığı ve boruların döşendiğini, ancak bir litre dahi su dağıtımının olmadığını ifade eden çiftçiler konu ile ilgili yetkililerden bir açıklama bekliyorlar.

1987 tarihinde yapılan göletin amacı, sulama sorunu yaşayan Konyalı çiftçiler için destek ve yeniden üretime dönük çalışmalar olarak ön görülmüştü. Yıllar içinde genişletilmeyen sulama ağları ve bakımsız kalan sulama kanalları işlevsiz hale gelmişti.

Bir kaç gün öncesinde ise yaşanan su kesintisi nedeni ile gölette yaşayan balıkların telef olduğu görüntülendi.