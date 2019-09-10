Konya Büyükşehir Belediyesi yaptırdığı anketlere 1 milyon TL ödedi

İller Bankası'na 699 milyon borcu olan AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, son bir yılda belediye bütçesinden yaptırdığı anketlere 1 milyon 22 bin TL ödediği ortaya çıktı.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve yaşam tarzını ölçmek için yaptırdığı iki ankete 517 bin TL, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden beklenti anketine 285 bin TL, halkın istek ve sorunlarını tespit için yapılan ankete ise 220 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, yerel seçimler öncesi, 3 milyon 670 bin TL’lik kafeterya ve süs havuzu projesiyle gündeme gelen ve en borçlu 4’üncü belediye olan Konya Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda anketlere 1 milyon 22 bin TL ödedi.

İlk olarak Ocak 2019’da, Konya’da eğitim, kültür ve yaşam tarzı anketi yapılarak, 222 bin TL ödendi. Ağustos 2019'da da, Konya ili mahalle sorunları, sosyal doku yapısı, eğitim, kültür ve yaşam tarzı anketi yapılarak bu anket için de 295 bin TL ödendi. Anketler, Asarda firmasına bağlı Asarge isimli şirket tarafından yapıldı.

Belediye 2019 yılı Temmuz ayında ise şehir beklenti analizi anketi yaptırdı. Bunun için Anka isimli şirketle 285 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

ANKET İHALESİ AYNI ŞİRKETE VERİLDİ

2018 yılı sonunda yapılan başka bir anket ihalesini de yine Ersin Öztürk’ün sahibi olduğu Asarda isimli şirket almış ve bu anket için 220 bin TL’lik sözleşme imzalanmıştı.

Habere göre, İller Bankası'na 699 milyon borcu olduğu belirtilen Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, il genelinde yaptıracağı anketler için son bir yılda açtığı ihalelerin hepsine tek firma katılmış ve 4 ihalenin üçünü de Asarda isimli firma almış oldu.

