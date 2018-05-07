Konut satışları düştü, AKP'den 'kampanya' açıklaması geldi

Konut satışlarının düşmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım'dan 'konut kampanyası' açıklaması geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, hızla azalan konut satışlarına ilişkin konuştu.

Yıldırım, konut stokunun azaltılması için kampanya yapılacağını söyleyerek, "Ziraat Bankası ve diğer bankalar konut stoğunu azaltmak için kampanya başlatacak" dedi.

Yıldırım, konutta ekonominin çarklarının yeniden döneceğini ileri sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım bankalara faiz indirimi çağrısı yaparken, "(TBB Başkanı) Hüseyin Bey 'yüksek faiz bizim için iyi bir şey değil, yüksek faizden bankalar kar etmiyor' gibi bir şey dedi, o zaman indirelim. Biz de boş durmayacağız enflasyonu aşağı çekeceğiz" dedi.