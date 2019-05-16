Konut satışları düşerken yabancılara satışta yüzde 82 artış

Konut satışlarında düşüş sürerken yabancılara yapılan satışlarda büyük artış yaşanıyor. Konut satışları Nisan ayında yüzde yüzde 18,1 düşerken, yabancılara satış yüzde 82 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı nisan ayı konut satış verilerini açıkladı.

Ülke genelinde konut satışları nisanda bir önceki 2018’in aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azalarak 84 bin 303 oldu.

Ocak ayında 72 bin 937, şubat ayında 78 bin 450, martta ise 105 bin 46 konut satıldığı dikkate alındığında yılın ilk dört ayında Türkiye'de 340 bin 806 konut el değiştirdi.

İLK KEZ SATILAN KONUT SAYISINDA YÜZDE 29,6 DÜŞÜŞ

İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 oranında azalış göstererek 10 bin 793 oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azalarak 33 bin 443 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39,6 oldu.

İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artış göstererek 50 bin 960 oldu.

YABANCILARA SATIŞ YÜZDE 82 ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3 bin 720 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2019’da ilk sırayı bin 839 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 676 konut satışı ile Antalya, 210 konut satışı ile Ankara, 201 konut satışı ile Bursa ve 142 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK IRAKLILAR VE SUUDİLER ALDI

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 533 konut satın aldı.

Irak’ı sırasıyla, 395 konut ile Suudi Arabistan, 332 konut ile İran, 202 konut ile Kuveyt ve Rusya Federasyonu izledi.

EV ALANA VATANDAŞLIK HEDİYE

Yabancılara konut satışının artmasında konut satın alanlara vatandaşlık verilmesi de rol oynuyor. 250 bin dolarlık konut alımı gerçekleştiren yabancılar doğrudan vatandaşlık alabiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019'da 12 milyar dolar değerinde mülkün yabancılara satışının hedeflendiğini açıklamıştı.