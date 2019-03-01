Konut satışları durdu, faizler inmeye başladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, konut satışları ocak ayında yüzde 24,8 oranında düşerken, Ziraat Bankası faiz indirimine gitti.

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gittiğini açıkladı.

Banka, 4 Mart 2019 tarihinden itibaren konut kredilerinde 120 aya kadar tüm vadelerde faizleri aylık yüzde 1,28’e indirdi.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranı aylık yüzde 1,53’e indirdi.

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayı konut satışları yüzde 24.8 düştü.

Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirirken, bir önceki yıla göre satış oranı yüzde 2,4 azaldı.