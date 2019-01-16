Konut satışları 2018'de yüzde 2,4 azaldı

Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.4 azaldı.

Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalış gösterdi.

Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234.055 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131.161 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 75.672 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

En az satış ise 159 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 276.820 tanesi ipotekli, 1.098.578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

2018 yılında TL’deki büyük değer kaybı ve özellikle Ağustos sonrasında dayanıklı tüketim malları talebi başta olmak üzere iç talepteki hızlı daralmaya rağmen konut satışlarındaki yavaşlamanın beklentilerin altında kaldığı görülüyor. 2018 yılının tamamında konut satışları yüzde 2,4 ile sınırlı bir azalış gösterirken yılsonu etkisiyle Aralık ayında konut satışları yüzde 2,9 arttı. Faizlerdeki artışa bağlı olarak kredi kullanarak alınan konutları ifade ipotekli satışlarda büyük bir gerileme yaşanırken diğer satışların bu gerilemeyi büyük ölçüde telafi ettiği dikkat çekiyor. Bu durum Türkiye’de ihtiyaç sahiplerinin konut edinmesinden daha güçlü bir dinamik olan yatırım amaçlı konut alımına işaret ediyor. Satış rakamları, kur ve faiz seyri, konut fiyatlarının reel olarak düşmesi gibi gelişmelerle birlikte servet sahiplerinin bir bölümünün konut başta olmak üzere gayrimenkul alımına yönlendiğini gösteriyor.