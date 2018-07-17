Konut fiyatlarındaki artış enflasyonun altında

Konut Fiyat Endeksi raporuna göre konut fiyatlarında yüzde 10,59 artış yaşandı. Bu rakam yıllık 12,15 enflasyonun altında kaldı. Ancak İzmir'de konut fiyat artışı yüzde 17,79'u buldu.

​Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2018'e ilişkin 'Konut Fiyat Endeksi' raporunu açıkladı.

Dünya'nın haberine göre konutta fiyat artışı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,59 olarak kaydedildi. Aynı ay enflasyonun yıllık yüzde 12,15 artış göstermesi, konut fiyatlarında reel anlamda bir artış meydana gelmediğini ortaya koyuyor. Konutta fiyatlar aylık olarak ise yüzde 1,64 yükseldi.

İZMİR'DE KONUT FİYATLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Konut fiyat artışı İstanbul'da yüzde 3,86, Ankara'da yüzde 7,56 oranında kalırken, İzmir yüzde 17,79 ile yüksek bir rakam ortaya koydu.

2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,23 oranında artan HKFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,52 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 2,35 oranında azaldı.

TCMB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,23 oranında artarak 225,34 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,35 oranında azalış göstermiştir.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla yüzde 0,73, 1,58 ve 1,49 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,41, 6,81 ve 16,53 oranlarında artış göstermiştir."