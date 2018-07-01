Konut fiyatlarına zam geliyor

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, 'Artan maliyetleri firmalar yavaş yavaş yansıtacaklardır. Eylül ayına geldiğimizde fiyatlarda yüzde 10'luk bir artış olur' dedi.

İnşaat maliyetlerinde nisan ayında rekor bir artış görüldü. İnşaat maliyet endeksi, Nisan 2018 itibarıyla 151.21’lik rekor seviyesine ulaştı.

Habertürk'ün haberine göre, endeks 2016’da yıllık yüzde 11.22, 2017’de ise yüzde 15.04 artmıştı. Nisan ayında maliyetlerde en hızlı yıllık artış görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre endeksin son 1 yıllık artışı yüzde 20’yi buluyor.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, temmuz ve ağustos aylarında mevsim etkileriyle görülen durgunluğun da etkisiyle bu maliyetlerin fiyatlara yavaş yavaş yansıyacağını belirtirken, “Artan maliyetleri firmalar yavaş yavaş yansıtacaklardır. Eylül ayına geldiğimizde fiyatlarda yüzde 10’luk bir artış olur" ifadelerini kullandı.