Konut faizlerini düşürün 'talimatı'

Başbakan Yıldırım, konut kredisi faizlerinin düşürülmesi yönünde 'talimat' verdi. Beş kamu bankasının bir kampanya başlatacağı ve konut kredisi faizlerinin yüze 0,99'a çekileceği belirtiliyor.

Başbakan Binali Yıldırım Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarının konut stoku için kampanya başlatacağını açıkladı.

Konut sektöründe tapu harcı ve KDV indirimine yönelik düzenlemelerin ardından konut kredisi faizlerini düşürmeye yönelik de girişimde bulunuldu. Başbakan Yıldırım'ın kamu bankaları üzerinden başlayacağını ilan etti "kampanya" ile yüzde 1,25-1,35 aralığında olan konut kredisi faizlerinin yüzde 0,99'a inmesi bekleniyor. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'a ek olarak Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın da kampanyaya dahil olması öngörülüyor. Beş kamu bankasının özel sektör bankalarını da faiz indirimine gitmesini sağlayacağı tahmin ediliyor.

MAKİNE BİLİNDİĞİ GİBİ ÇALIŞSIN ÇABASI

Türkiye'de yıllık konut satış adedi 1,3-1,4 milyon civarında. 2017 yılında ek teşviklerle önceki yılki seyrini koruyan konut satışları, 2018'in ilk aylarında kur ve faizdeki gelişmelerle birlikte düşüşe geçti. Siyasi iktidar konut satışlarını teşvik ederek inşaat ve bağlantılı sanayi, hizmet sektörlerinde üretim artışı sağlamaya çalışıyor. Konut sektöründeki büyümenin doğrudan ve dolaylı etkilerinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak uzmanlar üretken bir yatırım olmayan, Türkiye'de ihtiyacın karşılanması kadar servet sahipleri için "yatırım aracı" özelliği de taşıyan konut yatırımını özendirmenin eşitsizlikleri artırdığını da vurguluyor.