Konsensus son seçim anketini açıkladı

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, TV5'te yayınlanan Ahu Özyurt ile Düşünme Vakti programında son seçim anketini açıkladı.

Araştırmaya göre Cumhurbaşkanı seçimlerinde Demirtaş'a oy veren seçmenin yüzde 71'i İstanbul'da İmamoğlu'na oy verecek, yüzde 12'si oy vermeyecek, yüzde 3'ü geçersiz oy verecek, yüzde 7'si ise Binali Yıldırım'a oy verecek.

Sarı, AKP'ye ilişkin ise, "24 Haziran seçimlerinde Erdoğan’a oy verenlerin yüzde 85,2’si bugün AKP'den Binali Yıldırım’a oy vereceğini söylüyor. Yüzde 4,3’ü de Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğim diyor. Yüzde 5.8’i de kararsızım diyor" ifadelerini kullandı.

Sarı'nın açıklamasına göre, Muharrem İnce’ye oy verenlerin yüzde 90’ı “Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğim”, yüzde 2.6’sı “Binali Yıldırım’a oy vereceğim” diyor, kararsızlık oranı 2,7.

'AKP İSTANBUL'DA 3 PUAN ÖNDE'

“Ama bütün bunları topladığımız zaman öndeler, iki buçuk üç puan AK Parti önde" diyen Sarı, "Öyle büyük bir güç var ki, bakın orada toplanmış %45 var, hiç kıpırdamıyor yerinden, yani ne olursa olsun kıpırdamıyorlar o başka bir şey. Bugün 'Türkiye'nin en büyük sorunu nedir' diye soruyorsunuz 'işsizlik' diyor, kim çözer diyorsunuz? 'AK Parti çözer diyorlar'. Ekonomik kriz her seçimi etkilemiştir. İşte önümüzde 2009 krizi var 2008'de yaşananlar teğet geçti. O krizde AK Parti'nin oyları %38.6'ya kadar düştü" ifadelerini kullandı.

'SARIGÜL ŞİŞLİ'DE KAZANIR'

Sarı, İstanbul Şişli'den DSP adayı olan Mustafa Sarıgül'ün seçimi kazanacağını ileri sürdü.