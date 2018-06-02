Kongrede Koç-Yıldırım söz düellosu

Gergin başlayan Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç, Aziz Yıldırım için 'Siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz' ifadelerini kullandı. Yıldırım da 'Sayın Ali Koç... Sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim verecek' dedi.

Gergin başlayan Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç, Aziz Yıldırım için "Siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz" ifadelerini kullandı. Yıldırım da konuşmasında Ali Koç'a "Sayın Ali Koç... Sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim verecek. Futboldan anladığını söylüyorsun, gel futbolun başına sen geç. Ben amatör branşları yöneteyim. Fenerbahçe kazansın. Bu yarışın kazananı Fenerbahçe olsun" dedi.

KOÇ: HİÇ KİMSE FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLDİR

Ali Koç konuşmasında Başkan Aziz Yıldırım'a şunları söyledi:

''Hep kimse Fenerbahçe'den büyük değildir dersiniz. Ama siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Bunu unuttunuz. Kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz. Harcanan yüz milyonlarca euroya rağmen başarının neden gelmediğini, neden kupa sayısında rakibimizin gerisinde kaldığımızı, insan faktörünü anladığımız zaman daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Her başarıyı hep 'Ben' diyerek sahiplendiniz. Her başarısızlığı, başkalarına faturaladınız. Son olarak kaçan bu şampiyonlukta da ben dahil, kendiniz hariç herkesi sorumlu tuttunuz. Bugün bizler kendi tarihimizin en güzel sayfalarını görebilmek için yayıncı kuruluşun yayınlarını izlemek zorunda kalıyoruz. Revivo'lar, Alex'ler, Rüştü'leri kendi televizyonumuzda göremiyoruz. Bunlar olurken başkanım, kendi geçmişinizi de sildiğinizi fark etmiyor musunuz?"

Koç çıkan gerginlik nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı.

YILDIRIM: ALİ KARDEŞİM YANLIŞ ANLAMIŞ, BU BENİM DEĞİL FENERBAHÇE'NİN DAVASI

Konuşmasına başlarken, kendisini alkışlayanları uyaran Yıldırım, "Alkışlamaya gerek yok. En sonunda alkışlayacaksınız" dedi. Yıldırım, kongre üyeleri arasındaki gerginlik sonrası, "Bana yapılan saygısızlığı affetmem, ayıp oluyor" diye konuştu. Yıldırım, "Lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe kongresi. 20 sene bu kulübe hizmet ettim, çocuğumun nafakasını verdim, hapis yattım. Ayıp oluyor. Yarın buradan üzülerek giderseniz. Kim seçilirse başkan o olur. Nedir yani? Televizyonlar veriyor, amigo gibi olduk" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Yargıtay hala 'Suçsuzsunuz' demedi ve biz de onların yakasına yapışamıyoruz. Sayın Ali Koç diyor ki 'Aziz Başkan merak etmesin konunun takipçisiyiz.' Ali kardeşim konuyu yanlış anlamış; bu benim değil, Fenerbahçe'nin davası" şeklinde konuştu.

Yıldırım, Ali Koç'un kendisi hakkında 101 kişinin BİMER'e yaptığı şikayetten kaygılandığını belirterek "Bundan endişe duyan biri Fenerbahçe için hesap sorabilir mi? Ben bir yıl hapis yattım, hiçbiriniz bir gün bile yatamazsınız. O üzerinizdeki formaları bile ben yaptırdım" dedi.

Kendisinin çektiği acıyı tribündeki taraftarların anlayacağını söyleyen Yıldırım "Sayın Ali Koç... Sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim verecek. Futboldan anladığını söylüyorsun, gel futbolun başına sen geç. Ben amatör branşları yöneteyim. Fenerbahçe kazansın. Bu yarışın kazananı Fenerbahçe olsun" şeklinde sözlerine devam etti.

"Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Yıldırım, "Ali Koç... Sen 12 Mayıs 2012'de şampiyonluk kaybedilirken burada değil miydin? Ben hapisteydim, ben burada olsaydım, Galatasaray burada kupa kaldıramazdı" dedi.

ADAY LİSTELERİ TÜSİAD LİSTESİ GİBİ

Ali Koç'un listesinde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Yapı Kredi Bankası eski Genel Müdürü Burhan Karaçam, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) eski Başkanı Şaban Erdikler, büyük sermaye gruplarının hukuk danışmanlığını yapan Pekin&Pekin'in ana ortağı Fethi Pekin, Fenerbahçe eski Başkanı, sermayedar Ali Şen'in oğlu Metin Şen ilk bakışta göze çarpan isimler.

Aziz Yıldırım'ın listesinde de Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, müteahhit, Ekşioğlu grubu yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu, en büyük otomotiv distribütörlerinden Kosifler Oto'nun Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif gibi isimler yer alıyor.