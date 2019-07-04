KONDA: İmamoğlu'na oy verenlerin yüzde 45'i muhafazakar, sofuların yüzde 10'u İmamoğlu'na oy verdi

KONDA Araştırma Şirketi, 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin 'Sandık Analizi ve Seçmen Profilleri' raporunu yayımladı.​ 23 Haziran'da seçim sonuçlarına en yakın anket sonucu açıklayan araştırma firması olan KONDA, 31 Mart’ta MHP seçmeninin yarısının Binali Yıldırım’a oy verdiğini ancak Haziran ayında bu desteğin 3’te bir oranına gerilediği tespitini yaptı. Rapora göre, 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’na oy veren kişilerin yüzde 10’u kendini 'dindar muhafazakâr', yüzde 35’i 'geleneksel muhafazakâr' olarak tanımlıyor.

KONDA, iki İstanbul seçimine ilişkin hazırladığı "Sandık Analizi ve Seçmen Profilleri" adlı raporunu yayımladı.​

KONDA’nın 3 farklı araştırmanın sonuçlarının kıyaslandığı rapora göre, 31 Mart’ta MHP seçmeninin yarısı Binali Yıldırım’a oy verirken, 23 Haziran'da bu desteğin 3’te bir oranına gerilediği tespiti yapıldı.

MHP'DEN İMAMOĞLU'NA OY ARTŞI

T24'ten Damla Uğantaş'ın aktardığı rapora göre, MHP’lilerden İmamoğlu’na giden oyların oranı yüzde 11’den yüzde 28’e çıktı.

Araştırmada, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen HDP’lilerin İstanbul seçiminde kritik bir rol oynadığı tespitinde bulunuldu. Buna göre, İmamoğlu’nu destekleme kararı ortaya çıkmadan önce sadece yüzde 53’ü İmamoğlu’nu desteklerken, bu oran bir sonraki araştırmada yüzde 90 düzeyine çıkıyor.

Ayrıca 31 Mart seçimlerinde ağırlıklı olarak kendi adaylarını destekleyen Saadet Partisi seçmenlerinin de Haziran seçimlerinde İmamoğlu lehine oy kullandığı öne sürüldü.

iMAMOĞLU'NA OY VERENLERİN YÜZDE 10'U 'DİNDAR MUHAFAZAKAR'

Rapora göre, 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’na oy veren kişilerin yüzde 10’u kendini 'dindar muhafazakâr', yüzde 35’i 'geleneksel muhafazakâr' olarak tanımlıyor.

Yıldırım'ın kendisini 'inançlı' olarak niteleyen grupta tercih edilirliği, mart ayından haziran ayına ciddi oranda azaldı. Verilere göre, 31 Mart öncesinde inançlı insanların yüzde 25'i Yıldırım'ı desteklediğini belirtirken bu oran 23 Haziran öncesinde yüzde 18'e geriledi.

Ayrıca, Yıldırım’a oy veren kişilerin yüzde 12’si ise kendini 'modern' olarak niteliyor. Bu kişiler, dindarlık seviyesine göre sınıflandırıldığında ise, İstanbul nüfusunun yüzde 6'sını oluşturan ve dinin gereklerine inanmadığını söyleyen kişilerin yüzde 3'ü Binali Yıldırım'ı desteklediği ifade etti.

SOFULARIN YÜZDE 10'U İMAMOĞLU'NA OY VERDİ

Araştırmaya göre, İstanbul nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan, "dinin tüm gereklerini yerine getirdiği" belirtilen ve "sofu" olarak nitelenen insanların yüzde 20'si Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini beyan etti.

İmamoğlu'nun oyları her yaş grubunda 31 Mart'a oranla arttı. Ancak raporda İmamoğlu'nun gençler arasındaki oyunun yüzde 37’den yüzde 58’e çıktığına dikkat çekildi. Yıldırım'ın oyunun ise 18- 32 yaş grubu gençler arasında yüzde 36’dan yüzde 30’a indiği ifade edildi.

YILDIRIM'IN KÜRT SEÇMENLERDE OY ORANI SABİT

31 Mart-23 Haziran arasındaki süreçte en çok konuşulan başlıklardan biri olan Kürt seçmenin yönelimleri KONDA Araştırması'nda da ele alındı. "Yıldırım Kürtler arasında oyunu 6 aylık zaman zarfında arttıramazken, İmamoğlu’na giden oylarda kayda değer artış olduğu" değerlendirmesi yapılan raporda şu ifadeler kullanıldı:

"31 Mart için seçim sürecinin yeni başlamış olduğu dönemde üçte biri henüz adaylardan birine karar vermemiş durumda olan Kürtlerin 31 Mart’ın hemen öncesinde yarısı, 23 Haziran öncesi ise yüzde 62’si Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylemiş. Diğer bir deyişle seçimin tekrarlanması kararı alındıktan sonra da Kürtler içinde İmamoğlu’nu destekleyenler artmış."