KONDA Genel Müdürü'nden 23 Haziran açıklaması: Ara açılacak...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, yaptıkları araştırmalara göre, 23 Haziran’da CHP ile AKP arasındaki oy farkının açılacağını söyledi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Medyascope TV’de katıldığı Ruşen Çakır’ın programında 23 Haziran araştırmalarının sonucunu açıkladı.

Ağırdır, KONDA'nın Perşembe günü İstanbul anketinin detaylı sonucunu açıklayacağını belirtirken, sonuçlara ilişkin, "31 Mart seçimlerinde her 100 kişiden 17’si sandığa gitmedi, 3’ünün oyları iptal oldu, 39’u Ekrem Bey’e, 39’u Binali Bey’e oyunu verdi. Bizim bütün araştırmalarımıza göre Ekrem Bey alt sınır olarak yine 39’dan başlıyor, Binali Bey’de 10’luk bir kayıp var. Binali Bey’e oy veren her 39 kişinin 10’unun adalet duygusu zedelenmiş durumda. Binali Bey 29’dan başlayacak ve muhakkak o 10 kişiden ikna edemeyecekleri olacak. Bunları yaptığımız ölçümlerle söylüyorum" ifadesini kullandı.

Ağırdır, Ruşen Çakır'ın “O zaman aranın açılma ihtimali var” sözlerine “Bayağı var” yanıtını verdi.