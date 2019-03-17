Kömür'de Nihat Behram'ın katılımıyla 'Aynı Gemide Değiliz' buluşması

Türkiye Komünist Partisi Adıyaman Kömür’de şair ve yazar Nihat Behram’ın katılımıyla bir buluşma gerçekleştirdi. 'Kömür’e dair neler yapabiliriz' sorusunun cevabının arandığı, sohbet edildiği buluşmada daha sonra Kömür’de seçim turu atılıp belde gezisi yapıldı.

Komünist şair ve yazar Nihat Behram'ın da içinde olduğu Türkiye Komünist Partisi heyeti Adıyaman, Kömür'de "Aynı Gemide Değiliz" buluşmasına katıldı. TKP heyeti onlarca araçlık bir konvoy ile karşılandı.

Kömür sokaklarında konvoy halinde yapılan geçiş sırasında bölge halkının coşkusuna tanık olundu. Yapılan toplantıda Nihat Behram "mücadelenin ve doğruda durmanın önemini", Pir Sultan Abdal ve Kaygusuz Abdal şiirleriyle anlattı.

Belde hakkı adına yapılan konuşmalarda "TKP'nin Kömür Beldesindeki varlığının belde halkı için yeni bir umut olduğu" söylenirken, TKP Belediye Başkan Adayı Aziz Çelik, "Seçimi kazanacağımızdan hiçbir şüphemiz yok, asıl olan tek başına seçimler de değil, önemli olan seçimleri kazandıktan sonra Kömür beldesinin makus talihini değiştirmektir" dedi.

'SORUNLAR BELDE HALKIYLA ÇÖZÜLECEK'

Aziz Çelik devamında yaptığı konuşmada beldenin su sorunundan ve bölgenin neredeyse tek geçim kaynağı olan tütün yetiştiriciliğinin karşı karşıya olduğu sorunlardan bahsederek, bu sorunları belde halkı ile birlikte çözüme ulaştıracaklarını belirtti.

TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı söz alıp, Kömür Beldesinde yapılan seçim çalışmalarının sadece Kömür Beldesi için değil, memleketin dört bir yanında emekçiler için umut ışığı olacağını söyledi.