Kömür'de mermer ocağında iş cinayeti: 41 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Adıyaman'da, mermer ocağında çalışan Ramazan Şekerli iş makinesi ile mermer arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Adıyaman, Kömür'de, mermer ocağında çalışan 41 yaşındaki işçi Ramazan Şekerli iş makinesi ile mermer arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kaş Köyünde bulunan özel bir mermer ocağı şantiyesinde meydana geldi.

Şantiye şefi olarak çalışan Ramazan Şekerli, manevra yaparken kendisini fark etmeyen iş makinesi ile mermer kütlesi arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan Şekerli, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen Şekerli yaşamını yitirdi.

Şekerli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, şantiyede iş makinesini kullanan ismi öğrenilemeyen operatör jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.