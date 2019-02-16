‘Komünizm için Mücadele: Yüz yıllık Politik Miras' toplantısı başladı

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla ve Avrupa Komünist İnisiyatifi tarafından düzenlenen uluslararası toplantı bu sabah başladı. Toplantıya yirmi farklı ülkeden komünist ve işçi partisi katılıyor.





Avrupa Komünist İnisiyatifi'nin TKP'nin çağrısıyla düzenlediği "Komünizm için Mücadele: Yüz yıllık Politik Miras" toplantısı bu sabah başladı.

Toplantıya yirmi farklı ülkeden komünist ve işçi partisi katılıyor. Komintern'in kuruluşunun yüzüncü yıl dönümüne denk gelen bir tarihte yapılan toplantı, aynı zamanda uluslararası komünist hareketin geçen yüz yılına dair de bir değerlendirme niteliğinde olacak. Siyasal tarihin önemli başlıklarının masaya yatırılacağı, her partinin kendi tarihinden kritik kesitlerle ilgili sunumlar yapacağı ve ortak bir tartışmanın yürütüleceği toplantının hazırlıklarına geçtiğimiz yıl içinde başlanmıştı.

Toplantı, TKP Uluslararası İlişkiler Bürosu'nun delegeleri parti adına selamlaması ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptı. Komintern’in varlığına son verildiği 1943 yılına kadar zorlu mücadelelere, büyük başarılara imza attığına dikkat çeken Okuyan açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Komintern kurulurken, kapitalizmin günlerinin sayılı olduğunu düşünenler çoğunluktaydı. En ihtiyatlı olanlar bile, yüz yıl sonra kapitalizmin bir dünya sistemi olarak varlığını sürdüreceğini asla tahmin edemezdi. Şimdi 1919 yılında Dünya Partisi’ni kurma iradesini gösterenlerin izinden giden bizler, burjuvazinin alt edileceğine olan sarsılmaz inançla geçmişe bakıyor ve “neden bu kadar uzadı, neden zafer bu kadar gecikti” diye soruyoruz.

Bu soru “nerede hata yaptık” sorusundan farklıdır. Tarihsel bir değerlendirmenin merkezine “nerede hata yaptık” sorusunu koymanın inkarcılığa hatta dönekliğe zemin hazırladığını, gerekçe ürettiğini bunca deneyden sonra öğrendik. Geçmişte yapılan, yaptığımız hataların bilincine varmak kuşkusuz kaçamayacağımız bir görev. Ancak geçmişten ders çıkarmanın birincil koşulu, bütün değerlendirmelerimizi “nasıl başarabiliriz” sorusunun yanıtına bağlamaktır. Örnek olsun, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının nedenleri bizim için çok ama çok önemlidir; lakin Sovyetler Birliği’nin yıkılışı 1917 Ekim Devrimi’nin ve sonrasında sosyalist kuruluş sürecinin kazanımlarının üzerine gölge düşürmemelidir.

Nerede hata yaptığımızı, sürecin bütünün içinde başarıların başarısızlıklarla diyalektik bir bütünlük oluşturduğunu, nesnel koşullar hatta kaçınılmazlıklarla öznel hatalar arasındaki ayrımın zaman zaman belirsizleşebileceğini hesaba katarak anlayabiliriz. Böyle yaparsak kendi geçmişimizden korkmayız, bazılarının yaptığı gibi utanç içinde inkara kalkmayız. 20. yüzyılda işçi sınıfı bir dizi ülkede iktidara geldiyse, 21. yüzyılda daha fazlası da gerçekleşecektir. Geçmişe, bu iddiayı nasıl hayata geçireceğimizin yollarını ararken bakıyoruz, buna göre dersler çıkarıyoruz.

“Nerede hata yaptık” sorusu etrafında yıllarca kafa patlattıktan sonra kendilerini sosyal demokrasinin çürüyen saflarında bulanlara söyleyeceğimiz basittir: Biz devrim yolunda kendi yanlışlarımızı aşar, onları düzeltiriz. Ama kapitalizm düzeltilemez, o artık insanlık için kendi başına bir tarihsel hata, bir anomali, bir ur, bir ucubedir. 100 yıl önce onu yıkma kararlılığımız neyse, bugün aynısı geçerli: Kapitalizm yıkılacaktır.

TKP’nin dünya komünist hareketinin tarihine bugünden bakarken ulaştığı sonuçları paylaşan Okuyan, konuşmasında yaklaşmakta olan yerel seçimlerin TKP için önemine de değindi.

Konuşmanın tümünü okumak için tıklayınız

İki gün boyunca yapılacak sunumlar ve tartışma başlıkları şöyle:

Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi ve Makedonya Komünist Partisi - Yugoslavya’da özyönetim deneyimi

Fransa Komünist Devrimci Partisi - Fransız Komünist Partisi’nin Ulusal Direniş Konseyi çerçevesinde yeri ve hükümetteki rolü (1944-47)

Yunanistan Komünist Partisi - Uluslararası komünist hareketin stratejileri ve 20. Yüzyıldaki sosyalist kuruluş deneyiminin ışığında YKP’nin 1940’lardaki stratejisinden çıkarılacak sonuçlar

Macaristan İşçi Partisi - İlk Macar İşçi Devleti’nden (1919) tarihsel dersler

Komünist Parti, İtalya - İkinci Dünya Savaşı sonrası burjuva hükümetleri destekleme stratejisinin başarısızlığı

Letonya Sosyalist Partisi ve Litvanya Sosyalist Partisi - Baltık Cumhuriyetlerinin SSCB’deki sosyalizm deneyimine katkısı

Malta Komünist Partisi - Bağımsızlık mücadelesi ve Malta Komünist Partisi

İsveç Komünist Partisi ve Norveç Komünist Partisi - İskandinav sosyal demokrasisi miti ve İkinci Dünya Savaşı sonrası komünist hareket

Polonya Komünist Partisi - 1920 Sovyet-Polonya Savaşı ve Polonya’da işçi sınıfı hareketi

Rusya Komünist İşçi Partisi - SBKP’deki çürümeye karşı komünistlerin içeride verdiği mücadele, 28. Kongre ve piyasa yönelimli süreç, Gorbaçov’un oportünist çizgisinin SSCB’nin çözülüşünden sonra sürdürülüşü

Sovyetler Birliği Komünist Partisi - Ekim 1993: Kaçırılmış bir fırsat mı, bir provokasyon mu?

İspanya Halkları Komünist Partisi - Komünist Parti'nin İç Savaş’taki stratejisi

Türkiye Komünist Partisi - 1920’de TKP ve ulusal kurtuluş hareketi