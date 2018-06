Komünist şair Nâzım Hikmet, Adana’da anıldı

Adana Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte öğretim üyesi Burhan Özalp’in açılış konuşmasından sonra Solcu Liseliler adına Özgün Dincel söz aldı. Dincel, konukları selamladıktan sonra şunları söyledi:

'KARANLIĞIN ORTASINDA, BU DÜZENDE ÇARESİZ DEĞİLİZ'

Sevgili Hasan Hüseyin Korkmazgil ‘Haziran'da ölmek zor’ diyor. Peki biz Nâzım Hikmet'in ölümünün 55. yılında nasıl bir süreçten geçiyoruz? Biz nasıl bir haziran ayı içerisindeyiz? Bu soruya 5 yıl önce ülkenin dört bir yanında halkın ayağa kalktığı bir dönemde, Haziran direnişi büyük bir umut kaynağı iken vereceğimiz yanıt kuşkusuz farklı olurdu, ancak bu soruya şu an vereceğimiz yanıt ne yazık ki ülkemizin karanlık bir dönemden geçtiği şeklindedir. Bu karanlığın ortasında ülkemiz 24 Haziran'da seçimlere gidiyor. Üstlerindeki yıldızları söktüğümüzde hepsi birbirine benzeyen adaylara oy vermemiz vaaz ediliyor. Seçimden önce mitinglerde, televizyonlarda vaatler bir bir sıralanıyor. Büyük büyük projeler havada uçuşuyor.

Büyük çoğunluğu oy kullanamayacak olan liselileri ise gören pek yok. Halbuki zamanında çalınan sınav soruları, sürekli değişen sınav sistemi en çok da liselileri ilgilendiriyor. 18 yaşında bizlere siyaset yapmak yasak ama AKP beslemelerine serbest.

16 yıldır ülkemizin başına bela olan AKP hükümeti tüm liseleri kendi gerici ideolojisine uygun olarak dönüştürmeyi hızla sürdürüyor. Nerdeyse her mahalleye imam hatip lisesi açmaya çalışan AKP hükümeti her fırsatta dindar nesil yetiştirme arzusunu dile getiriyor. Son yıllarda gerici tarikatlar, her biri çete yuvası haline gelmiş ocaklar, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle liselerde rahat rahat cirit atıyorlar. Liselerimiz gerici-faşist çeteler tarafından abluka altına alınırken, aydınlık bir Türkiye'den yana olan Solcu Liseliler'e siyaset yapmamaları telkin ediliyor.

Bizler işçi ölümlerinin haber bile yapılmadığı, kadın cinayetlerinin cezasız kaldığı, insanlık dışı taciz ve tecavüzlerin normalleştirildiği, patronun cebi doldukça emekçinin cebinin boşaldığı, bizlere sormadan karar verenlerin şuursuzca tepede olduğu sorduklarında ise zaten YSK'yi satın aldıkları, şaibeli seçimler yaptıkları bu düzende çaresiz değiliz ve ‘Bu düzen değişmeli!’ diyoruz.