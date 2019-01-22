Komünist Kadınlar'dan açıklama: Kadınlar... TKP'ye güç verin...

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte hangi partiden kaç kadının aday olacağı da gündeme geliyor. Bazı kadın örgütleri, siyasi partilere seçimlerde daha çok kadın aday göstermeleri yönünde çağrılar yaparken, yerel seçim öncesinde Komünist Kadınlar, kadınların çıkarlarının yalnızca seçim dönemlerinde oy toplamak için gündeme getirildiğini belirten bir açıklama yaparak, kadınları TKP'ye güç vermeye çağırdı.
Son günlerde çocuk istismarcılarına evlilik affının yeniden gündeme gelmesinin yanı sıra sosyal medyada türban mücadelesi üzerine kadınların yaşadıklarını paylaşmaları ses getirmişti. Açıklamalarında "kadınlara saygı" sözü edenlerin ve desteklediğini söyleyenlerin, aynı zamanda kadınları sömüren ve onlara baskı uygulayanlar olduğuna dikkat çeken Komünist Kadınlar, "Grevci işçilere düşman kesilenlerle ve işçi cinayetlerini doğal görenlerle aynı gemide değiliz" diyor ve ekliyor:
"Seçeneksiz olmadığımızı, birlikte karşı durduğumuzda, geleceğimiz için mücadele ettiğimizde; bu karanlığı yıkacağımızı, hakkımız olan eşitlik ve özgürlüğü alacağımızı biliyoruz. Bilimsel eğitime, adalete ve aydınlık geleceğe ancak işçi sınıfının partisi güçlenirse ulaşabiliriz. İşte bu yüzden baskılara boyun eğmeyen, geleceğine sahip çıkan direnişçi kadınları memleketimize sahip çıkmaya ve bu düzeni değiştirme iddiasına sahip tek parti olarak seçime giren TKP’ye güç vermeye çağırıyoruz. "
Komünist Kadınlar imzasıyla yayımlanan açıklamanı tamamı şöyle:
KADINLAR... TKP’YE GÜÇ VERİN!
Bugün Türkiye’yi, eğitime ulaşamayan binlerce kız çocuğunun eğitim almasını sağlayacağına istismarcıya evlilik affı yasası çıkarmaya çalışan siyasiler, 10 milyonları bulan işsizler ordusuna güvenip sendikalı işçileri işten çıkaran patronlar ve her yıl yüzlerce kadının şiddet görmesine, öldürülmesine neden olan dinci gericilik yönetiyor. Peki, sadece bir avuç varlıklı azınlığı mutlu edebilme yeteneği ve niyeti olan bu iktidar, biz kadınlara bu defa yerel seçimlerde siyasi partileri aracılığıyla ne vaat edecek? Daha fazla kadın aday mı? Kadın istihdam teşvikleri mi? Neon ışıklı güvenli sokaklar mı? Yoksa pembe otobüsler ve vagonlar mı?
İktidarından muhalefetine kaynaklarımızı çarçur eden, doğayı talan eden, ucube kentler yaratan, işçisini görmezden gelip onlara karşı patronlarla her türlü işbirliğini yapan yerel yönetimler bize umut olabilir mi? Ya da iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirenlerin ölümlerini doğal görenlerle, evine ekmek götürme derdinde olan grevci işçilere düşman kesilenlerle aynı gemide olabilir miyiz?
İlkeleri değil isimleri tartıştırarak, omurgasız ittifaklar yaparak gözümüzü boyamaya, yalancı özgürlükler pazarlamaya, yeni umutlar sunmaya çalışanlara karnımız tok bizim! Bu ülkenin kadınları yalanlara ve ikiyüzlülüğe kanmıyor! “Kadınlara uygun iş alanları açıyoruz, onları güçlendiriyoruz” diye reklam yapan “modern” patronlarla o kadınları sömüren, daha ucuza ve güvencesiz çalıştıranların aynı olduğunu biliyoruz biz! “Kadınlar bizim kutsalımız, anamız, bacımızdır” söylemlerini eksik etmeyenlerle; kadınların giyimlerine, gidecekleri okullara, çalışacakları yerlere karışanların, onları toplumsal yaşamdan dışlayan, aşağılayan, baskı altında tutanların aynı olduğunu da!
Bu ülkenin kendine dayatılana boyun eğmeyen, her türlü baskıyı göze alarak direnen genç kadınları; yağmur, yasak dinlemeden yüzlerce gündür grev yapan işçi kadınları; işyerini örgütleyen emekçileri; geleceğine sahip çıkan öğrencileri var! Ve dünden bugüne onların çıkarları için mücadele eden işçi sınıfının partisi TKP var!
İşte bu nedenle Komünist Kadınlar olarak, işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların çıkarlarını yalnızca oy toplama vakti gelince seçim dönemleri hatırlayan düzen partilerinin karşısında aklın ve bilimin sesi, aydınlık Türkiye'nin temsilcisi emekçi halkın TKP’sine oy vermeye, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Çünkü 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde “Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP’si Var” diyen TKP’nin varlığı bizi güçlendiriyor, umutlandırıyor.
Seçeneksiz olmadığımızı, birlikte karşı durduğumuzda, geleceğimiz için mücadele ettiğimizde; bu karanlığı yıkacağımızı, hakkımız olan eşitlik ve özgürlüğü alacağımızı biliyoruz. Bilimsel eğitime, adalete ve aydınlık geleceğe ancak işçi sınıfının partisi güçlenirse ulaşabiliriz. İşte bu yüzden baskılara boyun eğmeyen, geleceğine sahip çıkan direnişçi kadınları memleketimize sahip çıkmaya ve bu düzeni değiştirme iddiasına sahip tek parti olarak seçime giren TKP’ye güç vermeye çağırıyoruz.
Bu düzen değişecek, biz değiştireceğiz!