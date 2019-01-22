Komünist Kadınlar'dan açıklama: Kadınlar... TKP'ye güç verin...

Komünist Kadınlar, kadınların çıkarlarının yalnızca seçim dönemlerinde gündeme getirildiğine dikkat çekerek, yerel seçimde TKP'de destek çağrısında bulundu. Açıklamada, 'Baskılara boyun eğmeyen, geleceğine sahip çıkan direnişçi kadınları, memleketimize sahip çıkmaya ve bu düzeni değiştirme iddiasına sahip tek parti olarak seçime giren TKP’ye güç vermeye çağırıyoruz' denildi.

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte hangi partiden kaç kadının aday olacağı da gündeme geliyor. Bazı kadın örgütleri, siyasi partilere seçimlerde daha çok kadın aday göstermeleri yönünde çağrılar yaparken, yerel seçim öncesinde Komünist Kadınlar, kadınların çıkarlarının yalnızca seçim dönemlerinde oy toplamak için gündeme getirildiğini belirten bir açıklama yaparak, kadınları TKP'ye güç vermeye çağırdı.

Son günlerde çocuk istismarcılarına evlilik affının yeniden gündeme gelmesinin yanı sıra sosyal medyada türban mücadelesi üzerine kadınların yaşadıklarını paylaşmaları ses getirmişti. Açıklamalarında "kadınlara saygı" sözü edenlerin ve desteklediğini söyleyenlerin, aynı zamanda kadınları sömüren ve onlara baskı uygulayanlar olduğuna dikkat çeken Komünist Kadınlar, "Grevci işçilere düşman kesilenlerle ve işçi cinayetlerini doğal görenlerle aynı gemide değiliz" diyor ve ekliyor:

"Seçeneksiz olmadığımızı, birlikte karşı durduğumuzda, geleceğimiz için mücadele ettiğimizde; bu karanlığı yıkacağımızı, hakkımız olan eşitlik ve özgürlüğü alacağımızı biliyoruz. Bilimsel eğitime, adalete ve aydınlık geleceğe ancak işçi sınıfının partisi güçlenirse ulaşabiliriz. İşte bu yüzden baskılara boyun eğmeyen, geleceğine sahip çıkan direnişçi kadınları memleketimize sahip çıkmaya ve bu düzeni değiştirme iddiasına sahip tek parti olarak seçime giren TKP’ye güç vermeye çağırıyoruz. "

Komünist Kadınlar imzasıyla yayımlanan açıklamanı tamamı şöyle: