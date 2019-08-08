Komünist gençlerden karşılama: #Buradayız

Türkiye Komünist Gençliği hesaplarından biraz önce başlatılan twitter kampanyası, komünist gençlerin üniversitelerin yeni dönemi için çağrısını duyurdu: Sosyalist Türkiye'yi kurmak için buradayız!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), biraz önce başlatılan bir twitter kampanyası ile üniversiteye kayıt yaptırmaya hazırlanan öğrencilere #buradayız dedi.

Türkiye Komünist Gençliği hesaplarında başlatılan kampanya, üniversitelerin yeni dönemi için komünist gençlerin çağrı sloganını duyuruyor.

'SOSYALİST TÜRKİYE'Yİ KURMAK İÇİN BURADAYIZ'

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 753.461 öğrenci üniversitelere yerleştirildi. Öğrenciler, yeni okullarına kayıt yapmaya hazırlanırken, Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üniversite sıralarına yeni başlayacak olan gençleri yüzlerce üniversitede "Sosyalist Türkiye’yi Kurmak İçin Buradayız" sözleriyle karşılayacağını duyurdu.

Önceki haftalarda Tercih ve Dayanışma Merkezleri’nde liseyi bitirerek sınava girmiş öğrencilere yardımcı olup onlarla dayanışma içinde olduklarını söyleyen Türkiye Komünist Gençliği temsilcileri, yerleştirme sonuçlarından sonra da üniversitelere dair öğrencilerin merak ettiklerini cevaplamak, barınma ve kayıt işlemlerinde yardımcı olmak adına Whatsapp iletişim hattı ve sosyal medya hesaplarını devreye sokacaklarını bildirdi.

Tweet #Buradayız

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