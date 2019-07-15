Komünist başkandan, Ayaz ve Nupelda kardeşler için mesaj

Dersim'in komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Ovacık'ta mayına basarak yaşamını yitiren çocuklar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dersim'in komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu bugün Ovacık'ta mayına basarak yaşamını yitiren çocuklar Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler için bir mesaj yayımladı.

Maçoğlu sosyal medyada paylaştığı mesajında, "Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalında meydana gelen patlamada 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu adlı çocuklarımız yaşamını yitirmiştir. Ailesi başta olmak üzere tüm Dersim halkının başı sağolsun..." dedi.

Ovacık kırsalında araziye önceden yerleştirildiği düşünülen el yapımı patlayıcıya basan Ayaz Güloğlu ve kardeşi Nupelda Güloğlu isimli çocuklar yaşamını yitirmişti.

