Komünist Başkan'a büyük sempati

Alman - Fransız ortak televizyon kanalı Arte'nin yayımladığı bir haberde Fatih Maçoğlu'nun Ovacık'taki mücadelesi anlatılıyor. Komünist Başkan Maçoğlu'nu 'Anadolulu Peppone' olarak sunan haber iki gün içinde 130 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Peppone, İtalyan yazar Guareschi'nin ünlü Don Camillo serisindeki komünist belediye başkanı.

Alman-Fransız ortak televizyon kanalı Arte, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun Ovacık'taki mücadelesini anlatan bir haber programını 1 Temmuz'da Youtube'daki kanalına koydu. Haberin büyük ilgi topladığı görüldü. Almanca hazırlanan habere yine bu dilde yazan yorumculardan da sempati belirten çok sayıda yorum geldi.

TKP listesinden seçilen Fatih Maçoğlu haberde “Anadolulu Peppone” benzetmesiyle tanıtılıyor. Peppone, İtalyan gazeteci ve yazar Giovannino Guareschi'nin yazdığı ve daha sonra filmi de çekilen Don Camillo kitap dizisindeki komünist belediye başkanı. Arte'nin "Türkiye: Belediye başkanlığında bir komünist" başlığı ile hazırladığı haberde Ovacık yılları ve halkın Maçoğlu'na sevgisi işleniyor. Haber, iki gün içinde 130 bini aşkın izleyici tarafından izlendi ve 2000'in üzerinde yorum aldı.