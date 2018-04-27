Komünist adıyla ittifak yasakmış...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Türkiye Komünist Partisi'nin seçimlere girmesinin hukuksuz şekilde engellenmesi sonrası, komünist ve sosyalist adıyla ittifak yapılmasının da 'yasak' olduğuna karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran seçimlerine ittifak yaparak girecek siyasi partilerin ittifak isimleri ve hazırlayacakları ittifak protokolleri ile esas ve usulleri belirledi.

Seçimlere girme yeterliliği olmasına rağmen TKP'ye hukuksuz engeller çıkaran YSK, şimdi de komünist ve sosyalist adıyla ittifak kurulamayacağına karar verdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" adı altında gireceği seçimlerde, ittifak yapan siyasi partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağı belirlendi.

Buna göre, Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY), siyasi partilerin kullanamayacağı isimler ve işaretler ittifak yapan partiler için de geçerli olacak.

Bu yasaya dayanarak zaten delinmiş olan komünist adı yasağı bir kez daha gündeme getirildi.

Öte yandan ittifak adının bir dil ve ırkı belirtecek şekilde de olamayacağı, "Türk ittifakı", "Kürt ittifakı" gibi isimlerin kullanılamayacağı belirtildi.