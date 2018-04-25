Komisyonda İÜ'yü bölme ısrarı devam ediyor, isim kalıyor

Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili yasa tasarısının TBMM Eğitim Komisyonunda görüşülmesine başlandı. Komisyon üyesi CHP Bursa milletvekili Ceyhun İrgil twitter üzerinden "Tepkiler ile ilk kazanım İstanbul Üniversitesi ismi kaldı. İbni Sina iptal. 2 İstanbul üniversitesi olacak. 1-İstanbul Üniversitesi 2-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa" diye yazdı.
İrgil ayrıca İşletme Fakültesinin İstanbul Üniversitesi’nde kaldığını, Orman Fakültesinin yeni üniversiteye göndermeye çalışılmasına itiraz ettiklerini açıkladı.
Komisyon görüşmeleri sürerken tasarı bugün İÜ Beyazıt Kampüsü Ana Kapı önünde protesto edilecek.