Komisyonda İÜ'yü bölme ısrarı devam ediyor, isim kalıyor

Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili tasarının Meclis komisyonunda görüşülmesi devam ediyor. Komisyon üyesi CHP'li milletvekili Ceyhun İrgil 'Tepkiler ile ilk kazanım İstanbul Üniversitesi ismi kaldı. İbni Sina iptal' diye yazdı.

Haber Merkezi