Kolin İnşaat İGA'daki hisselerinin devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu

İstanbul Havalimanı'nın inşasını da üstlenen İGA İşletmesi A.Ş. ortaklarından Kolin İnşaat, İGA'daki yüzde 20'lik hissesini devretmek için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kurumu'na başvuruldu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kolin İnşaat'ın İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ, CMLKK Liman İşletmesi AŞ ve CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri AŞ'deki hisseleri ile Koloğlu Holding AŞ'nin Lodos Elektrik Üretim AŞ'deki hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması için Kuruma başvuruda bulunuldu.

Ayrıca, Anıl Çağrı Koloğlu'nun CMLKK Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ ve CMLKK Otopark İşletme Hizmetleri AŞ'de bulunan hisselerinin Mehmet Kalyoncu ve Uğur Cengiz tarafından devralınması için de Kuruma müracaat edildi.

İGA’nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık İnşaat yüzde 20’şer pay sahibiydi.

Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’daki hisselerinin devri için şirketin ortaklarıyla görüşme içinde olduğunu Ocak ayında duyurmuştu.