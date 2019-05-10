Koç'un keyfi yine yerinde...

İşsizlik ve yoksulluk giderek artarken, Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde 34,3 milyar TL gelir elde etti.

Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34,3 milyar TL gelir elde ederken, 779 milyon TL ana ortaklık payı net dönem karı açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, ilk çeyrekteki zorlu koşullara rağmen faaliyetlerini başarıyla sürdürdüklerini belirterek, güçlü bilanço ile başarılı finansal sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

Çakıroğlu, "Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız Topluluğumuzun finansal sonuçlarına pozitif katkı sağlıyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde yaptığımız 1,5 milyar TL kombine yatırım ülkemize olan inancımızın en büyük göstergesidir. Tofaş'ın 2015 yılında 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği ve Fiat'ın küresel modeli haline gelen Egea ailesinin 2024 yılına kadar üretimine karar verildi. Bu sayede 2024 yılına kadar Egea ailesinin üretimini garanti altına almış bulunuyoruz. Bu kapsamda 2020 sonuna kadar yaklaşık 225 milyon dolar yatırım yapılmasını öngörüyoruz. Ford Otosan, Kocaeli fabrikasında Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin hibrit versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. Tüpraş, ülkemizde tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımı olma özelliği taşıyan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nde (RUP) geleceğe daha iyi hazırlanmak için bakım ve iyileştirme çalışmalarını başlattı" dedi.

KOÇ REKOR KIRARKEN...

Koç Holding'in krizi fırsata çevirdiğini gösteren bu verilere karşın emekçiler işsizlik ve yoksullukla mücadele etmeye çalışıyor.

Nisan ayında enflasyon oranı yüzde 19,50 olarak açıklanırken, açıklanan verilere göre yıllık bazda en fazla artış yüzde 32 ile gıda fiyatlarında yaşandı.

Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, asgari ücreti geçerken, 2047 liraya yükseldi.

2003 yılının Nisan ayında dört kişilik bir aile günlük minimum 15.4 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 68.23 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Sebze meyve masrafı son bir yılda 261 TL arttı .

TÜPRAŞ'TA İŞÇİLER EYLEMDE

Koç bir yandan rekor gelirler açıklamaya devam ederken, diğer yandan da emekçilerin haklarını vermemekte ısrar ediyor. Koç Holding'in sahibi olduğu Tüpraş rafinerilerindeki işçiler, bir süredir hakları için eylemlerine devam ediyor. Petrol İş Sendikası ile Tüpraş yönetimi arasında arabulucu nezdindeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken, işçiler de geri adım atmıyor, direnmeye devam ediyor. Sonuç alınmazsa işçiler kara dolumu durduracaklar.