Kocaoğlu'nun 'değişim' çağrısına genel merkezden tepki: Zamansız

'Partide değişim' çağrısında bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bu çağrısına, CHP yönetiminden ilk tepki geldi. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, 'Herkes kendine rol biçmeye kalkmasın, zamansız bir açıklama' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu değişim çağrısı yaptı. CHP 'de kurultay tartışması yeniden alevlendi.

Kocaoğlu yazılı olarak yaptığı açıklamada, “24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım” ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu’nun çağrısına Genel Merkez’den ilk yorum yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun’dan geldi.

Torun, Yurt gazetesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Zamansız bir açıklama olmuş. Parti bir seçimden çıkmış. Sonuçları zaten değerlendirilecek. Biz örgütlü bir partiyiz. Önce ne yaptık ne yapmalıyız. YSK bile daha bugün sonuçları açıklayacak ve elbette gerekli değerlendirme yapılacak. Yetkili kurullar karar alacak. Bu çıkışlar partiye zarar verir. Güç kullanmayalım. Herkes kendine rol biçmeye kalkmasın. Herkes bulundukları yerin sorumluluğunu taşısın."