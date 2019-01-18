'Kocaoğlu’nun adaylık çıkışının bir etkisi olmayacak'

Aylar önce yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday açıklanmadan kısa süre önce yeniden adaylık başvurusu yapmıştı. CHP kulislerinde bu hamlenin büyük bir etkisi olmayacağı konuşuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da yaklaşık 2.5 ay önce aday olmayacağını açıklaması üzerine ilçe adaylarının ismi öne çıkmış, İzmir adayı için süreç bu dengeler üzerine kurulmuştu.

Kocaoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Tunç Soyer ve Tuncay Özkan’ın adaylığına karşı çıkması ve aday olacağını açıklaması parti içinde farklı senaryoları gündeme getirdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Kocaoğlu’nun adaylık çıkışı yapmasının İzmir adayının belirlenmesinde çok büyük bir etkisi olmayacağı görüşü öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu’nun İzmir denklemini krize dönüştürmeden uzlaşıyla çözmek adına hareket edeceği ifade ediliyor. İzmir konusunda parti içi tartışmaların yaşanmaması için ilk Parti Meclisi toplantısında İzmir adayının açıklanmasının kesin olduğu vurgulanıyor.