Kocaoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması: Devlet başkanına saygımız var, benim de cumhurbaşkanım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında 'İzmir kokuyor' şeklindeki açıklamasına İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yanıt verdi.

İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'in koktuğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu üçüncü söylemesi. Bizim devlete, devlet başkanına saygımız vardır. Devlet varsa millet var diyen, inanan insanlarız. Fakat şunların bilinmesi gerekiyor; İZBAN'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çekerler hariç harcadığı para 450 milyon dolardır. TCDD, 136 kilometrelik Selçuk-Aliağa arasındaki hatta kaç para yatırım yaptığını açıklasın" diyen Kocaoğlu, "Onlar AK Parti'nin iktidar olduğu 2002 yılından bu tarafa, ben de başkan olduğum 2004 yılından bu yana yaptığım harcamayı çıkartayım. Kimin ne kadar para harcadığını kamuoyuna açıklarız. Kent kokuyor demesi. Kim niye o bilgiyi verir? Kentin neresi kokar? Partili cumhurbaşkanı olabilir ama benim de cumhurbaşkanım, devlet başkanımdır. İzmir kokmuyor. Herkes kendine baksın, kimin koktuğunu biliyor. Kurbağalı Dere 1963 senesinde liseyi okumaya gittiğimde kokuyordu, hala kokuyor. İzmir de kokuyordu. Büyük Kanal yapıldı, emeği geçen herkesten Allah razı olsun, şimdi kokmuyor. Körfez kokmuyor kardeşim" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün CHP'li İzmir belediyesini hedef almış, "İzmir susuzlukla kavruluyordu. Veysel Bey'in bakanlığı döneminde, İzmir'in susuzluk problemini yine biz çözdük. Aynı şekilde İZBAN yine bizimle yapıldı. Ama havasını atıyorlar; biz yaptık diye. Yok ya! Biz yaptık. Şu anda Körfez kokuyor, aynı Haliç'in ben devraldığım zamandaki haline döndürdüler körfezi. Ya bir kolektör de mi yapamıyorsun? Dertli olacaksın dertli. Dertli olamadın m bunu çözemezsin" demişti.