Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Kocaeli'de IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, IŞİD'in Kocaeli'ndeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı ve Dilovası ilçesinde bir dernek bünyesinde eğitim faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler A.P, K.A, S.T.A, M.A, N.A, İ.Ö, E.A, R.A, Ö.Y, D.Ç, D.A. ve S.O, sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne çıkarıldı.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.