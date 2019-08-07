Kocaeli Üniversitesi Konservatuarı haber verilmeden taşınmak isteniyor

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kimseye haber verilmeden Anıtpark yerleşkesinden kent merkezinin dışında bir bölgeye taşınması kararı alındı. Öğrenciler ve veliler duruma tepki gösterirken, konservatuarın taşınacağının kendilerine okulun Instagram hesabından duyurulduğunu söylüyorlar.

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Anıtpark yerleşkesinden kent merkezinin dışında bir bölgeye taşınması kararı alındı.

Yerleşkenin kimseye haber verilmeden Kullar Meslek Yüksek Okulu'nun yanına taşınması planlanırken, konservatuarda ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde bile öğrenciler bulunduğu için özellikle veliler güvenlik problemi yaşanabileceği nedeniyle endişeli.

TAŞINMA DUYURUSU SOSYAL MEDYADAN YAPILDI

Yerleşkenin kent merkezinden yaklaşık yarım saat uzaklıktaki kırsal araziye taşınmasına, kendilerine resmi kanallardan haber verilmeyen akademisyenler, öğrenciler ve veliler tepki gösterirken, konservatuarın taşınacağı, veli ve öğrencilere 5 gün önce okulun Instagram hesabından duyurulmuş.

Okulun resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarımız, 2,3 ve 4 Eylül 2019 tarihlerinde özel yetenek sınavlarını Anıtpark Yerleşkesinde yaptıktan sonra Başiskele / Kullar bölgesindeki Şehit Ast Sb. Ömer Halisdemir yerleşkesine taşınacaktır. 2019-2020 öğretim yılından itibaren derslere yeni kampüste başlayacak olan konservatuvarımızın sanat yerleşkesindeki fiziksel şartları olgunlaştırma çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir" denilirken, okulun taşınmasına bir gerekçe de gösterilmiyor.

YENİ KAMPÜSÜN FİZİKİ KOŞULLARI UYGUN DEĞİL

soL'un bilgi edindiği öğrenciler, okuldaki sınıf sayısının yetersiz olduğunu ancak taşınılması planlanan bölgenin çocuklar için güvenli olmadığını, fiziki koşulların eğitim-öğretim için uygun olmadığını üstelik son anda duyurulan değişiklik nedeniyle daha önce mevcut kampüse yakın olabilmek için evini taşımış olan bazı veli ve öğrencilerin de zor durumda kalacağını söylediler.

Öğrenciler, durumu değiştirebilmek adına topluca dilekçe verecekler.

Ayrıca bugün saat 21.00'da Twitter üzerinden seslerini duyuracaklarını söyleyen öğrenciler, "Sanatın ve sanatçının şehir merkezinden uzaklaştırılmasını istemiyoruz" diyerek, okullarının yerinin değiştirilmesini istemediklerini belirttiler.