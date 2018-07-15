Koç Üniversitesi'nden duyuru: Üç kişinin ilişiği kesildi

Adnan Oktar cemaatine yönelik operasyon kapsamında tutuklandığı belirtilen, Koç Üniversitesi'nde görevli üç kişinin ilişiğinin kesildiği üniversite bileşenlerine duyuruldu.

Koç Üniversitesi'nde kilit görevlerde bulunan üç kişinin, Adnan Oktar cemaatine yönelik operasyon kapsamında tutuklandığı bildirilmişti. Koç Üniversitesi yönetimi üniversite bileşenlerine yaptığı duyuruda söz konusu üç ismin "görevlerinden ayrıldıkları"nı bildirdi.

Koç Üniversitesi Rektörü Özel Kalemi Ebru Barutçu, Tıp Fakültesi Yardımcı Dekanı Sermin Karakale ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İdari Koordinatörü Ebru Fişek'in, Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alındığı ve tutuklandığı bildirilmişti. Üniversite yönetimi, üniversite bileşenlerine yönelik olarak iç iletişim sayfasında "Değerli Koç Üniversiteliler, Ekte bilgileri bulunan çalışanlar görevinden ayrılmıştır" duyurusuna yer verdi. Açıklamada "görevden ayrılış" nedenleriyle ilgili bilgi yer almadı.

"Adnan Hoca" bağlantılı üç ismin birbirine çok benzer pozisyonlarda görev aldıkları belirtilirken bu kişilerin hem işe alım yetkisine sahip oldukları hem de öğrencilerle yakın ilişki kurma olanağına sahip olduğu vurgulanıyor.