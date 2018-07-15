Koç Üniversitesi'nde Adnan Oktar yapılanması: Kilit noktalardaki dört kişi tutuklandı

Adnan Oktar cemaatinden dört ismin Koç Üniversitesi'ne yerleştirildiği ortaya çıktı. Birbirlerine yakın zamanlarda yerleştirildiği belirtilen isimler önemli konumlarda bulunuyor.

Koç Üniversitesi'ndeki Adnan Oktar yapılanması ortaya çıktı. Son operasyonda tutuklanan Adnan Oktar'a bağlı dört ismin üniversitede kilit yerlere birbirlerine yakın zamanda yerleştirildiği belirtiliyor.

Koç Üniversitesi Rektörü Özel Kalemi Ebru Barutçu, Öğrenci Dekanı Yardımcısı Serpil Ekşioğlu, Tıp Fakültesi Yardımcı Dekanı Sermin Karakale ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İdari Koordinatörü Ebru Fişek, Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alındılar ve tutuklandılar.

soL'a bilgi veren kaynaklar "Adnan Hoca" bağlantılı dört ismin birbirine çok benzer pozisyonlarda görev aldıklarını belirtirken bu kişilerin hem işe alım yetkisine sahip olduklarını hem de öğrencilerle çok yakın ilişki kurma olanağına sahip olduğunu özel olarak vurguladı. Aynı zamanda dört kişinin birbirine çok yakın zamanlarda işe başladıkları da bildiriliyor. Üniversiteyi Adnan Hoca cemaatinin "avlanma yuvaları"ndan birine dönüştürmek üzere sistematik bir çalışma yürütüldüğünün de altı çiziliyor.

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI'NDAKİ POZİSYON HEM 'İNSAN HAVUZU'NA ERİŞİM HEM DE MALİ FAYDA İÇİN ÇOK UYGUN

Serpil Ekşioğlu'un Dekan Yardımcısı olarak bulunduğu Öğrenci Dekanlığı, öğrenci kulüpleri ve etkinlikleriyle ilgileniyor. Ekşioğlu'nun 30 yıla yakın süredir Adnan Oktar cemaatine bağlı olduğu bildiriliyor.

Koç Üniversitesi kulüplerinin geçmiş yıllarda önemli bütçeleri kullanma olanağının olduğu, milyon avrolara ulaşan etkinliklerin yapılabildiği, Adnan Hoca yapılanmasının Koç Üniversitesi'ni sadece "insan havuzu" olarak değil mali olanaklar için de kullanmış olabileceği belirtiliyor. Öğrenci Dekanlığı'ndaki pozisyonun bunu rahatlıkla sağlayabileceğine dikkat çekiliyor.

Tutuklanan dört ismin üstlendiği görevler Adnan Oktar cemaatinin Koç Üniversitesi'ni cemaate üye kazandırmak için kullandığına ilişkin çok kuvvetli bir dayanak oluştururken üniversitesi yönetiminin konudan haberdar olup olmadığı bilinmiyor.