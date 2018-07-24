Koç Üniversiteliler Dayanışması'ndan üniversiteye 'Adnan Oktar' soruları

Koç Üniversiteliler Dayanışması, Adnan Oktar soruşturması sonrası üniversitede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, 'Adnan Oktar cemaatinin bağlantılı olduğu şirketlere adı geçen kişiler aracılığıyla para aktarımı olmuş mudur?' diye soruldu.

Koç Üniversiteliler Dayanışması, bazı üniversite çalışanalarının Adnan Oktar soruşturması sonrası işten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada üniversite yönetimine önemli sorular yöneltilirken, hiçbir açıklama yapılmamasına tepki gösterildi.

Açıklama kapsamında üniversite yönetimine yöneltilen sorular ve yapılan açıklama şöyle:

ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİ OLARAK SORUYORUZ:

Geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar yapılanmasına karşı; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması/alıkonulması, şantaj gibi 32 ayrı suçtan dolayı soruşturma başlatılmıştır. Medyaya yansıyan haberler uyarınca, kritik mevkilere birbirine yakın zamanlarda işe alınan, Üniversite Rektörü Özel Kalemi, Tıp Fakültesi Yardımcı Dekanı ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İdari Koordinatörü ’nün soruşturma kapsamında tutuklandığını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Yine Öğrenci Dekan Yardımcısı Serpil Ekşioğlu hakkında işten ayrılıp ayrılmadığına dair kesin bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraflar ve yapılan haberler sonucunda Serpil Ekşioğlu’nun da Adnan Oktar cemaatinde üst düzey bir konuma sahip olduğu gündeme gelmiştir.

Şaşkınlıkla karşıladığımız bu gelişmeler karşısında üniversite yönetimi hiçbir açıklama yapma gereği duymamıştır. Üniversite bileşenleri olarak soruyoruz:

- Bilimsel çalışmaları ve akademik başarılarıyla övünen üniversitemiz, bilim karşıtı bir suç çetesinin okuldaki yapılanması hakkında özeleştiri verecek midir? Başta rektör olmak üzere ihmali yahut kastı olanlar istifa edecek midir?

- Öğrenci Dekan Yardımcısı Serpil Ekşioğlu’nun 30 yıldır Adnan Oktar cemaatinin bünyeleri içinde olduğunu okuyoruz. Peki okulumuz nasıl oluyor da idare içerisinde böylesine önemli bir kişinin suç örgütü içinde olduğundan haberdar değil?

- Serpil Ekşioğlu’nun da üye olduğu disiplin komiteleri muhalif öğrencileri susturmaya mı yönelikti?

- Serpil Ekşioğlu’nun dekan yardımcısı sıfatı altında görev tanımı neleri kapsamaktadır?

- Öğrenci ve kulüp faaliyetlerini baskılamak amacıyla her defasında soruşturma açan üniversite yönetimi, işten ayrıldıklarını duyurduğu kişilerin işe alım süreçlerine ilişkin etkin bir soruşturma yürütecek midir? İlgililerin işe alım yetkisi kapsamında işe alınan kimse var mıdır?

- Adnan Oktar cemaati ile ilişkisi olan kişilere burs verilmiş midir?

- Adnan Oktar cemaatinin bağlantılı olduğu şirketlere adı geçen kişiler aracılığıyla para aktarımı olmuş mudur?

- Mağdur olan öğrenci veya okul personeli var mıdır?

- Başka cemaat yapılanmaları okula sızmış mıdır? Bu kapsamda şeffaf bir süreç başlatılacak mıdır?