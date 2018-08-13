KLM havayolunda grev hazırlığı

Avrupa'daki düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair personelinin grevlerinden sonra şimdi de Hollanda havayolu şirketi KLM’de grev hazırlıkları başladı.

Hollanda’nın De Telegraaf gazetesinde çıkan habere göre Hollandalı havayolu şirketi KLM'de grev hazırlıkları yapılıyor.

Haberde Hollandalı Pilotlar Birliği’nin KLM yönetimine bir uyarı gönderdiği bilgisine yer verilerek, yönetimin pilotların iş bırakma eylemine başlayacakları yönünde uyarıldığı aktarılıyor.

Habere göre pilotlar üzerindeki ağır iş koşullarının Cuma gününe kadar hafifletilmesini isteniyor.

Muhtemel grevin tarihi konusunda henüz herhangi bir bilgi belirtilmiyor. Pilotların istekleri karşılanmadığı takdirde KLM yönetimine yapılan tehdidin, uçuşların yoğun olduğu yaz sezonunda uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Pilotlar ağır iş koşullarının hafifletilmesinin yanı sıra, KLM yönetiminden maaş artışı isteğinde de bulundu.

Öte yandan, daha önce birçok konuda yapılan müzakereler geçtiğimiz Mayıs ayında dondurulmuş, konuyla ilgili daha önce bir açıklama yapan KLM yönetimi, müzakerelerin "zor bir aşamada" olduğunu duyurmuştu.

